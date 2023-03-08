Болельщиц московского «Спартака» поздравил с 8 марта футболист из Воронежа

Руслан Литвинов большой и маленький - что может быть лучше для фанатки «красно-белых»! Фото: VK-канал ФК «Спартак».

На странице ФК «Спартак» ВКонтакте болельщиц «красно-белых» поздравил с 8 марта Руслан Литвинов. На открытке он присутствует в двойном экземпляре. Видимо, чтобы поклонницам «Спартака» было вдвойне приятно.

Руслан отметился дублем в первом для москвичей матче после рестарта чемпионата с «Уралом» из Екатеринбурга, поэтому, видимо, его и выбрали для поздравления. Надо сказать, что Литвинов – наш земляк, он из Воронежа. Руслан – и защитник достаточно цепкий, и к атакам подключается хорошо.

Скоро, ему снова предстоит встретиться с «Факелом», на этот раз в Москве. В Воронеже Руслан был одним из лучших в «Спартаке». Напомним, тогда «красно-белые» разгромили «Факел» - 4:1. Посмотрим, что будет 11 марта. Игра стартует в 16.30.

Тем временем игроки и главный тренер «Факела» тоже не оставили 8 марта без внимания. Они поздравили воспитанниц клубной академии тюльпанами.