Воронежский «Факел» потерпел антиволевой разгром от московского «Спартака»

С грандами российского футбола "Факел" пока не может тягаться. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Домашний матч «Факела» с московским «Спартаком» наглядно показал пропасть в мастерстве между двумя этими командами.

Матч «Факела» со «Спартаком». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Матч «Факела» со «Спартаком». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Начиналась игра для воронежского клуба тревожно. Только самоотверженность защитников Шлякова и Божина спасла ворота «Факела» от раннего гола. Оба раза неудачно бил люксембургский легионер «Спартака» Мартинс. А на 12 минуте удар Квинси Промеса вытащил из-под перекладины Илья Свинов.

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Однако на 24 минуте «Факелу» удался отличный «стандарт». Сначала после навеса удар Божина пришелся в перекладину, но мяч подобрали, Шляков навесил точно на голову одинокого Аслана Дашаева и 1:0. «Факел» выиграл первый тайм.

«Факел» - «Спартак». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Однако во втором футболисты «Спартака» взялись за дело всерьез. А «Факел», как и в игре с ЦСКА, полностью провалился. Хотя сначала вроде обнадежил опасный выстрел Акбашева из штрафной «красно-белых». Но почти тут же на 51 минуте Зобнин зарядил с линии штрафной так, что Свинову оставалось только вытаскивать мяч. А на 57-й Денисов технично пробросил мяч мимо опасного подката. И забил такой же гол, как и Зобнин – точно в угол.

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Факелу» вроде бы даже удался финальный штурм. Его апофеозом стал удар Мастерного по вроде уже пустым воротам – неточно. А в добавленное время мастер-класс преподал «Факелу» Промес. Сначала он не заметил двух воронежских защитников и точно пальнул в ближний угол – 1:3. Ну а потом выдал пас уже на пустые ворота Рыбусу – 1:4.

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Получился матч-близнец. Помните 1:0 после первого тайма с ЦСКА и 1:4 в итоге? Вот и сейчас тоже самое.

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Факел» пока остается на 14 месте с четырьмя очками. «Урал» в домашнем матче с питерским «Зенитом» вряд ли разживется победой, так что последним воронежский клуб после седьмого тура не будет. А вот московское «Торпедо», принимающее в Москве «Краснодар», теоретически может и догнать, и опередить «Факел».

«Факел» - «Спартак» 27.08.22 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Впереди у «Факела» 31 августа матч на выезде с питерским «Зенитом» на Кубок. Начнется игра в 19.00. Но гораздо важнее будет матч на выезде 3 сентября с нижегородским «Пари НН». Этот клуб в седьмом туре свел вничью, сначала уступая 0:2, игру с московским «Динамо». Если и в Нижнем Новгороде будет поражение, дальнейшие перспективы «Факела» в Премьер-лиге станут совсем уж туманными. Эта игра начнется в 15.00.