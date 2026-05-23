В Воронеже выставили на продажу автограф Юрия Хоя за 2,5 миллиона рублей

Снимок с сайта объявлений Фото: скриншот.

На популярном сайте бесплатных онлайн-объявлений появилось необычное предложение для коллекционеров и фанатов отечественного рока. Продавец из Воронежа оценил подпись легендарного земляка в целое состояние. Он утверждает, что раритет находится в отличном состоянии, а сам автограф был получен лично в руки 22 августа 1992 года во время концерта музыканта в городе Невинномысске.

Нынешний владелец лота уверен в подлинности подписи Юрия Клинских и готов к любым проверкам со стороны потенциального покупателя, но исключительно за счет самого заинтересованного лица. В тексте объявления, которое опубликовали 8 мая, также отмечается, что ценность этой вещи с годами будет только расти. Продавец готов передать автограф при личной встрече или отправить в другой регион, но строго по полной предоплате. Интересно, что помимо денег автор объявления рассматривает и другой вариант сделки: он готов обменять подпись музыканта на автомобиль, а по желанию будущего покупателя может даже заламинировать памятный листок.

Кстати, 22 мая в Воронеж всего на день из Москвы приехала съемочная группа во главе с режиссером Владимиром Щегольковым. Команда снимает байопик про последние три дня жизни Юрия Клинских (Хоя) на его родине. «Комсомолка» пообщалась с создателями фильма, с актером Михаилом Пореченковым (он играет директора Хоя Алексея Привалова), экс-клавишником группы «Сектор газа» Алексеем Ушаковым и даже с семьей Юрия: супругой Галиной и дочкой Ирой. Подробности — читайте в нашем материале.

