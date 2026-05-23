Поезда, следующие из Крыма через Воронеж, продолжают идти с задержкой

Поезда дальнего следования «Таврия», идущие из Крыма в Москву через воронежские вокзалы, продолжают следовать с отставанием от привычного графика. По состоянию на 19:00 23 мая часть составов смогла существенно сократить время опоздания, однако задержки на маршрутах все еще сохраняются. Об этом сообщила пресс-служба компании перевозчика в соцсетях.

На данный момент дольше всего задерживается поезд №098 Симферополь — Москва (отправлением 23 мая), его отставание от расписания составляет 2,5 часа. Гораздо лучше ситуация обстоит с составами, которые выехали днем ранее, 22 мая: поезд №174 Евпатория — Москва и поезд №092 Севастополь — Москва сейчас идут с минимальным опозданием всего в один час.

Ожидаемое время прибытия на конкретные станции пассажирам сообщают начальники поездов по мере обновления информации. Дополнительную информацию можно уточнить по круглосуточному телефону горячей линии: 8 800 775 54 53.

Напомним, сбой в расписании вызван временным закрытием крымской станции Джанкой.