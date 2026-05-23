Поезда из Крыма, следуюшие через Воронеж, идут с трехчасовым опозданием

Три поезда из Крыма в Москву, следующих через Воронежскую область, выбились из графика. По состоянию на 10:00 23 мая, задержка в пути составляет около трех часов. Сбой в расписании вызван временным закрытием крымской станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров — из-за этого логистика на полуострове была изменена, а людей доставляли к составам автобусами. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Сервис-Экспресс» 23 мая.

На данный момент с трехчасовым отставанием от расписания в сторону Воронежа движутся составы №174 Евпатория – Москва (вышедший 22 мая), №092 Севастополь – Москва (вышедший 22 мая) и №098 Симферополь – Москва (отправлением от 23 мая).

Компания отмечает, что время задержки в пути еще может измениться — начальники поездов информируют пассажиров в вагонах.

