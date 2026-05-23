Семье погибшего 42-летнего добровольца под Воронежем передали орден Мужества

Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области.

Матери, сыну и сестре погибшего 4 августа 2024 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Станислава Александровича Ткачева наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 42 года. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 22 мая.

Станислав родился 24 августа 1981 года, являлся коренным лискинцем и выпускником средней школы № 2. В мирной жизни он трудился на местном заводе «Спецжелезобетон». С началом специальной военной операции мужчина принял решение не оставаться в стороне и в 2024 году добровольно подписал контракт с Минобороны РФ. Рядовой Ткачев отправился на передовую и погиб при выполнении очередного боевого задания за несколько недель до своего 43-летия.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что Ирине Приднюк, супруге погибшего 13 августа 2024 года участника спецоперации из Лискинского района, вручили орден Мужества. Ему было 60 лет.

