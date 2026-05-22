Интернет-ресурсы группы компаний «ТНС энерго» включены в «белый список»

Теперь клиентам группы компаний «ТНС энерго Воронеж» обеспечен бесперебойный доступ к сайту и мобильному приложению «ТНС энерго» в период возможного введения ограничений на услуги связи. В любое время в режиме онлайн потребители могут:

- передавать показания приборов учета;

- оплачивать электроэнергию;

- получать актуальную информацию о тарифах, начислениях и ограничениях;

- направлять обращения в компанию.

«Стабильность расчетов и информационная доступность для наших потребителей – крайне важны в любой ситуации. Включение в «белый список» гарантирует, что жители регионов и предприятия смогут воспользоваться нашими сервисами без сбоев», — отметили в «ТНС энерго».

