31 миллион рублей выделили из бюджета Воронежской области на «Платоновфест-2026»

Из года в год меняются суммы спонсоров и выручка от количества проданных билетов

До старта самого ожидаемого и масштабного культурного события Воронежской области — Платоновского фестиваля искусств — осталось ровно 10 дней. 21 мая министр культуры региона Мария Мазур провела официальную пресс-конференцию. Темой обсуждения стали не только грядущая фестивальная программа, но и финансовая сторона организации масштабного культурного события в 2026 году. Мария Мазур официально объявила, что из бюджета Воронежской области на проведение фестиваля выделили 31 миллион рублей. Эта сумма, по ее словам, является базовой.

Как и в прошлые годы, финансирование Платоновфеста строится на многоканальной основе, однако его фундаментом остается господдержка. Глава ведомства особо подчеркнула, что прямая финансовая помощь от региона из года в год остается стабильной. При этом итоговый бюджет фестиваля всегда зависит от двух других ключевых факторов: объемов привлеченных спонсорских средств и, конечно же, от активности самих зрителей в театральных кассах:

— Из года в год меняются суммы спонсоров и выручка от количества проданных билетов, — уточнила Мария Александровна.

Напомним, ранее сайт VRN.KP рассказывал о масштабной программе Платоновфеста, объединившей артистов из России, Венгрии, Конго и стран Латинской Америки. В этом сезоне форум делает ставку на мультижанровость: от классических оперных концертов Аиды Гарифуллиной и выступлений скрипача Вадима Репина до этно-проектов. Центральными событиями станут гастроли Театра имени Евгения Вахтангова, масштабный опен-эйр с участием известной группы из Башкортостана и конголезцев. А индустриальные пространства и городские парки вновь превратятся в театральные подмостки, предлагая зрителю как академическую традицию, так и независимые экспериментальные постановки.

Кроме того, в середине мая стала известна книжная программа фестиваля! Гостей ждут встречи с авторами, книжная ярмарка и научные чтения. Все события бесплатные, но нужна регистрация.

