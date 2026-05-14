В Воронеже объявили литературную программу Платоновфеста

В Воронеже объявили литературную программу Платоновского фестиваля-2026. Гостей ждут встречи с авторами, книжная ярмарка и научные чтения. Все события бесплатные, но нужна регистрация. Она откроется позже на официальном сайте фестиваля. Об этом в региональном минкульте сообщили 14 мая.

Организаторы обещают, что фестиваль превратит город в место силы для книголюбов. Читать и обсуждать будут везде: и среди столов на книжной ярмарке, и в уютных залах ЦКИ (Центра креативных индустрий) «Матрешка», и под открытым небом.

В ЦКИ молодая воронежская писательница Натали Абражевич расскажет о своем мрачном фэнтези (4 июня), а Анна Баснер раскроет секреты своих «петербургских» текстов (9 июня). Обе встречи — 18+. 6 июня в той же «Матрешке» выступит Астьер Базилио — поэт и переводчик с бразильскими корнями. Он прочитает стихи на двух языках и расскажет, как переводить поэзию, не теряя душу оригинала. Гости узнают о бразильской литературе из первых уст.

С 12 по 14 июня развернется книжная ярмарка на Советской площади (0+). Там можно будет найти и редкие издания, и детские книги, и просто пообщаться с издателями. А 13 июня в Воронежском концертном зале (ВКЗ) пройдет эстафета, во время которой горожане традиционно будут вслух читать Платонова (6+).

18 июня профессор Владимир Варава представит книгу о нравственной святости русского солдата у Платонова (16+), а уже 19 июня ученые обсудят драматургию великого писателя (12+).

