«ТНС энерго Воронеж» развивает цифровые сервисы для бизнес-клиентов

Учётные данные для входа в онлайн-сервис направляются на электронную почту, которая указана в договоре.

Сегодня личный кабинет используют в работе с гарантирующим поставщиком 42% корпоративных клиентов. Сервис работает круглосуточно и позволяет оперативно решать вопросы по договору энергоснабжения – без звонков и траты времени на посещение офиса.

Личный кабинет для бизнес-клиента — это не просто цифровой сервис, а реальный способ оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и оперативность взаимодействия с гарантирующим поставщиком. С его помощью клиенты получают возможность:

- Управлять несколькими договорами из единого интерфейса;

- Получать платёжные документы сразу после их формирования;

- Оплачивать счета без комиссии;

- Отслеживать статус платежей и контролировать потребленный объём электроэнергии;

- Отправлять запросы, документы и обращения в компанию в режиме онлайн.

Если у клиента изменился адрес электронной почты, указанный в договоре, необходимо актуализировать данные. Для этого необходимо направить официальное письмо в адрес «ТНС энерго Воронеж» на электронную почту: post80@voronezh.tns-e.ru, указав при этом номер договора и новые контактные данные.

