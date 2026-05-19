Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 9:44

У Воронежского медуниверситета пройдут пожарные учения 20 мая

С 12:00 до 14:00 на улицу Студенческой, 10 спасатели будут отрабатывать тактику тушения пожара и эвакуации
Анастасия АСТАШОВА
Тренировка займет ровно два часа

Тренировка займет ровно два часа

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 20 мая, у здания Воронежского медуниверситета имени Бурденко пройдут плановые пожарно-тактические учения. К главному корпусу съедутся пожарные расчеты. В региональном ГУ МЧС 19 мая предупредили, что при виде спасателей паниковать не нужно.

Специалисты будут отрабатывать тактику тушения пожара и эвакуации людей на Студенческой, 10. Тренировка займет ровно два часа — с 12:00 до 14:00. Горожан и водителей просят отнестись к учениям с пониманием, сохранять спокойствие.

Напомним, что на юге Воронежской области уже установилась чрезвычайная прожароопасность. Пятый класс (самый высокий) настиг Россошанский, Петропавловский, Кантемировский, Верхнемамонский и Богучарский районы. Их жителям надо быть особенно аккуратными при обращении с огнем.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы узнавать новости региона быстрее.