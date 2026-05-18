На юге Воронежской области чрезвычайная прожароопасность

В Воронежской области установилась аномально жаркая погода. Днем столбики термометра поднимаются до 30-градусной отметки. При этом осадки прекратились и пока не прогнозируются.

В этих погодных условиях резко увеличивается риск возникновения лесных пожаров. По данным ГУ МЧС по региону, на 18 мая на юге области установился самый высокий класс пожарной опасности – пятый, чрезвычайный.

Речь идет о Россошанском, Петропавловском, Кантемировском, Верхнемамонском и Богучарском районах. Их жителям надо быть особенно аккуратными при обращении с огнем.

