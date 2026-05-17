Воронежскую область настигнет аномальная жара выше +30°С

В период с 18 по 22 мая столбики термометров в дневные часы будут подниматься до отметки +30°С и выше

На Воронежскую область надвигается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода. Региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, зной накроет регион уже в понедельник, 18 мая, и задержится как минимум на пять дней. Об этом проинформировало региональное ГУ МЧС 17 мая.

В период с 18 по 22 мая столбики термометров в дневные часы будут подниматься до отметки +30°С и выше. В этот период среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7°С и более. Из-за сильной жары жителей региона просят быть предельно осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности и по возможности избегать долгого пребывания на солнце.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что из-за непогоды возможны перепады напряжения в электросети, которые могут нарушить работу насосных станций. В результате в некоторых районах города может временно снизиться давление воды.