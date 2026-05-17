НовостиПроисшествия17 мая 2026 8:02

В Воронеже из-за шквалистого ветра возможны перебои с водой

Из-за сильного ветра возможны перепады напряжения, которые могут нарушить работу насосных станций
Анастасия АСТАШОВА
В некоторых районах города может временно снизиться давление воды

Фото: Анастасия АСТАШОВА.

В воскресенье, 17 мая, в Воронеже ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, о чем жителей накануне предупредили в региональном ГУ МЧС. По словам специалистов «РВК-Воронеж», из-за непогоды возможны перепады напряжения в электросети, которые могут нарушить работу насосных станций. В результате в некоторых районах города может временно снизиться давление воды.

В связи с этим коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. С утра 17 мая сотрудники «Водоканала» заверили, что дежурные бригады ведут мониторинг работы оборудования, чтобы в случае сбоев в энергоснабжении оперативно стабилизировать подачу воды в жилые дома.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что с полудня воскресенья, 17 мая, на юге Воронежской области также вводится максимальный, пятый класс пожарной опасности.