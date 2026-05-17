В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

Из-за сухой и жаркой погоды резко возрастает угроза крупных ландшафтных и лесных пожаров Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

С полудня воскресенья, 17 мая, на юге Воронежской области вводится максимальный, пятый класс пожарной опасности. Об этом местных жителей и экстренные службы предупредили в региональном Гидрометцентре утром 17 мая.

Из-за сухой и жаркой погоды резко возрастает угроза крупных ландшафтных и лесных пожаров. Спасатели предупреждают, что огонь может легко перекинуться на жилые дома и дачные постройки, а дым от возгораний рискует парализовать движение на местных и федеральных трассах. Муниципальные власти уже получили поручение срочно провести профилактические меры, чтобы не допустить ЧП.

Жителей региона убедительно просят строго соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь. Если вы заметили возгорание или попали в опасную ситуацию, немедленно звоните по телефонам: 112, 01 или на горячую линию ЦУКС (Центр управления кризисных ситуаций): 277-99-00, 296-93-69.