В Воронеже волонтеры спасают истощенную пустельгу с переломом кости

Волонтеры воронежского Центра защиты диких животных «Сердце леса» выхаживают новую пациентку — хищную пустельгу с серьезной травмой. Из-за повреждения птица долгое время не могла охотиться и дошла до крайней степени истощения. Об этом зоозащитники сообщили в субботу, 16 мая.

Пернатую пациентку доставили к волонтерам 15 мая. При осмотре у нее обнаружили уже заживающий перелом вилочки (грудной кости). Сейчас главная задача специалистов — откормить пустельгу и проконтролировать, как срастается кость. К счастью, шансы на поправку высоки: по словам волонтеров, аппетит у птицы «зверский», и на предлагаемую еду она «бросается пулей».

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что 13 мая в «Сердце леса» поступила болотная черепаха. Ее нашли прямо в центре города — в частном секторе.