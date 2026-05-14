НовостиОбщество14 мая 2026 18:37

Болотную черепаху с трещиной панциря и ушибами нашли в центре Воронежа

Рептилию передали волонтерам для реабилитации
Анастасия АСТАШОВА
Фото: "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж ВКонтакте..

Поздним вечером 13 мая в воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса» поступила болотная черепаха. Ее нашли прямо в центре города — в частном секторе. Утром 14 мая волонтеры поделились подробностями о состоянии новой подопечной.

По предварительным данным, черепаха пострадала в результате автотравмы. У нее диагностирована серьезная трещина карапакса (верхней части панциря), а также множественные ушибы. Сейчас рептилия находится под наблюдением специалистов, которые оказывают ей необходимую помощь.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что в центре реабилитации диких животных зафиксирован резкий наплыв зайчат-сирот. Самая крупная группа — сразу шесть истощенных малышей — была доставлена из Железногорска. По словам специалистов, возраст найденышей не превышает трех дней, а их физическое состояние оценивается как критическое.