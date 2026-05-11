В воронежском центре защиты животных начался заячий бум

Массовое поступление подопечных началось в минувшие сутки Фото: "Сердце леса" ВКонтакте..

В центре реабилитации диких животных зафиксирован резкий наплыв зайчат-сирот. Несмотря на то что техническое оснащение центра готовилось под прием пернатых, волонтерам пришлось в экстренном порядке перепрофилировать новые боксы под «заячьи ясли». Об этом сообщили добровольцы сообщества «Сердце леса» в ночь на 11 мая.

Массовое поступление подопечных началось в минувшие сутки. Самая крупная группа — сразу шесть истощенных малышей — была доставлена из Железногорска. По словам специалистов, возраст найденышей не превышает трех дней, а их физическое состояние оценивается как критическое: несмотря на возраст, выглядят они как новорожденные.

Параллельно с этим фонд пополнился «сиротами» из Липецкой области. Группу суточных зайчат обнаружили местные жители прямо под порогом частного дома. Выяснилось, что их мать погибла после нападения собак. Без вмешательства волонтеров шансов на выживание у помета, оставшегося без опеки в первые часы жизни, не было.

На данный момент все свободные мощности центра, включая новый стационарный бокс, полученный в подарок для содержания птиц, заняты зайчатами. Специалисты отмечают, что весенний сезон традиционно является пиковым, однако такое количество одновременно поступивших животных требует от волонтеров круглосуточного дежурства и усиленного расхода кормовых смесей. Сейчас в центре, помимо новых групп из Железногорска и Липецка, продолжают выхаживать и тех зайчат, которые поступили на реабилитацию ранее.