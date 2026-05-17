Четыре БПЛА сбили над Воронежской областью в ночь на 17 мая

В настоящий момент в области объявлен отбой опасности атаки БПЛА Фото: Анастасия АСТАШОВА.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над тремя районами Воронежской области. По предварительной информации, в результате атаки и падения обломков никто, к счастью, не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировали. Об этом в 6:53 воскресенья, 17 мая, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона также уточнил, что в настоящий момент в области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

Напомним, тревожный режим ввели еще в 16:30 пятницы, 15 мая, а накануне над регионом уничтожили два дрона.

