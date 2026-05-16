Днем 16 мая в Воронежской области сбили 2 БПЛА

Военные продолжают уничтожать воздушные цели в Воронежской области.

- С утра 16 мая дежурные силы ПВО в небе над одним из районов региона уничтожили два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - сообщил в 14.34 губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь на субботу в регионе сбили еще три вражеских дрона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, его объявили в половине шестого вечера пятницы, 15 мая.