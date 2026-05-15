Старый участок водовода удачно демонтировали на месте коммунальной аварии в Воронеже

Фото пресс-службы РВК

Как известно, вода у части жителей Советского района Воронежа пропала в ночь с 13 на 14 мая. Аварийные работы продолжаются уже больше полутора суток.

Позади еще один важный шаг – сотрудники водоканала успешно демонтировали старый участок водовода.

- Сейчас они подгоняют новый фрагмент трубы по размеру, чтобы заменить им поврежденную часть, - пояснил директор по производству РВК-Воронеж Юрий Ленченков.

Напомним, что до окончания ремонта организован подвоз технической и питьевой воды.

