Обновили список точек подвоза питьевой и технической воды в Советском районе Воронежа

Как известно, вода у части жителей Советского района Воронежа пропала в ночь с 13 на 14 мая. Аварийные работы продолжаются уже больше суток. Водоканал опубликовал актуальный список точек подвоза питьевой и технической воды утром 15 мая.
Бочки с питьевой водой работают в двух местах – возле дома № 100 по улице Пеше-Стрелецкой и возле дома № 15в по переулку Газовому.
Бесплатные автоматы находятся возле домов №№ 5а и 11 по улице Путиловской.
Точки подвоза технической воды размещены около 11 домов:
ул. Любы Шевцовой, 5, 21, 27;
пр-т. Патриотов, 50;
ул. Южно-Моравская, 31;
ул. Чуйская, 9;
ул. Тепличная, 4а;
ул. 9 Января, 211;
пер. Газовый, 15;
ул. Пеше-Стрелецкая, 100;
ул. Путиловская, 5.
В РВК-Воронеж добавили, что резервные автомобили наготове и доставят воду на место при поступлении обращений.