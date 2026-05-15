Обновили список точек подвоза питьевой и технической воды в Советском районе Воронежа

Как известно, вода у части жителей Советского района Воронежа пропала в ночь с 13 на 14 мая. Аварийные работы продолжаются уже больше суток. Водоканал опубликовал актуальный список точек подвоза питьевой и технической воды утром 15 мая.

Бочки с питьевой водой работают в двух местах – возле дома № 100 по улице Пеше-Стрелецкой и возле дома № 15в по переулку Газовому.

Бесплатные автоматы находятся возле домов №№ 5а и 11 по улице Путиловской.

Точки подвоза технической воды размещены около 11 домов:

ул. Любы Шевцовой, 5, 21, 27;

пр-т. Патриотов, 50;

ул. Южно-Моравская, 31;

ул. Чуйская, 9;

ул. Тепличная, 4а;

ул. 9 Января, 211;

пер. Газовый, 15;

ул. Пеше-Стрелецкая, 100;

ул. Путиловская, 5.

В РВК-Воронеж добавили, что резервные автомобили наготове и доставят воду на место при поступлении обращений.