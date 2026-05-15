Сирены испугали жителей Воронежа и трех районов области 14 мая вечером

В городе и районах непосредственную угрозу удара БпЛА отменили 15 мая в 6:09.

14 мая в 21:23 вой сирен встревожил жителей Острогожского района. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

В 22:44 завыли сирены в Бутурлиновском районе, в 23:17 – в Россошанском районе, в 23:51 – в Воронеже. В городе и районах ее отменили 15 мая в 6:09.

Что касается режима атаки дронов, то он продержался 11,5 часов – с 19:54 14 мая до 7:24 15 мая.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая перехвачены и уничтожены 355 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов, включая Воронежскую область, и над акваториями двух морей.

