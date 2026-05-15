18 вражеских дронов уничтожили над Воронежской областью в ночь с 14 на 15 мая

Режим атаки дронов над Воронежской областью отменили в 7:24 15 мая. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Над тремя городами и пятью районами уничтожили 18 дронов. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - уточнил глава региона.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохранялся 11,5 часов – с 19:54 14 мая до 7:24 15 мая.

При этом минувшей ночью четыре муниципалитета Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Острогожский район – с 21:23, Бутурлиновский район – с 22:44, Россошанский район - с 23:17, Воронеж – с 23:51. В городе и районах ее отменили 15 мая в 6:09.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая перехвачены и уничтожены 355 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым, Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.