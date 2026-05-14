Подростков, залезших в канализацию, пригласили на экскурсию по воронежским очистным сооружениям

Самостоятельные прогулки по заброшенным коллекторам могут стоить жизни — так специалисты ресурсоснабжающей организации в Воронеже прокомментировали недавний инцидент с подростками, исследовавшими подземные коммуникации. Чтобы направить детское любопытство в безопасное русло, юных «диггеров» вместе с родителями пригласили на легальную экскурсию, где можно узнать об инженерии города без риска для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» 14 мая.

По данным организации, встреча пройдет на территории правобережных очистных сооружений. В отличие от заброшенного коллектора, там гарантирована подача кислорода, отсутствуют ядовитые газы и риск внезапного затопления.

Напомним, ранее сотрудники полиции установили личности двоих несовершеннолетних, которые пробрались в техническое помещение гипермаркета не через вход, а через канализационный коллектор. 14-летний и 17-летний юноши преодолели под землей несколько километров ради острых ощущений.