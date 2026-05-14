Двое воронежских подростков устроили опасный вояж по канализации

Маршрут подростки начали в Северном районе, откуда двинулись по подземным коммуникациям Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

Опасный «челлендж» чуть не закончился трагедией в Воронеже. Сотрудники полиции установили личности двоих несовершеннолетних, которые пробрались в техническое помещение гипермаркета не через вход, а через канализационный коллектор. 14-летний и 17-летний юноши преодолели под землей несколько километров ради острых ощущений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 14 мая.

Маршрут подростки начали в Северном районе, откуда двинулись по подземным коммуникациям. Финишем стала парковка одного из торговых центров — чтобы выбраться на поверхность, любителям приключений пришлось повредить дверь. Шум привлек внимание охраны, которая и задержала незваных гостей. На допросе школьники заявили, что не планировали ничего противоправного — их вело исключительно «чувство приключения», а не хулиганский умысел.

Полицейские проводят проверку, которая может иметь для юных экстремалов серьезные правовые последствия. В УМВД призвали родителей усилить контроль за досугом детей и напомнили смертельную опасность прогулок по закрытым объектам. Канализация, теплотрассы и заброшки — это зона риска, где человека подстерегают не только обвалы, но и невидимое отравление газами. «Минутное любопытство может привести к трагедии», — подчеркнули в ведомстве, призвав не повторять этот опасный «квест».