В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА вечером 14 мая

Тревожный режим ввел губернатор Александр Гусев вечером пятницы, 14 мая

Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА. О тревожном режиме сообщил губернатор Александр Гусев вечером пятницы, 14 мая.

Информация от главы региона поступила в 19:54:

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — призвал губернатор.

Напомним, прошедшей ночью дежурными силами ПВО над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

