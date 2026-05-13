Несколько дронов сбили над Воронежем 14 мая ночью

Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов 14 мая. Об этом в своем канале в МАКС в 00:58 написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - уточнил глава региона.

По словам чиновника, учитывая оперативную обстановку, непосредственная угроза удара БпЛА в городе не объявлялась. Что касается режима опасности атаки беспилотников, то он сохраняется на всей территории региона.

