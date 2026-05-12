Помнить прошлое, строить будущее, жить настоящим

Депутаты команды ДСК почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к мемориалам и воинским захоронениям. Торжественные митинги прошли у могилы Неизвестного Солдата на площади Победы.

В микрорайоне Первое Мая Советского района, где захоронены пять сотен солдат и командиров 232-й и 121-й стрелковых дивизий, оборонявших подступы к Воронежу.

В микрорайонах Придонской и Подклетное. В 1942-1943 годах Подклетное стало последней преградой для гитлеровских войск, совершивших прорыв к Воронежу. После освобождения города останки погибших (более шести сотен солдат и командиров) были перезахоронены в одну братскую могилу, которой позже присвоили номер 292.

Трудовой коллектив Домостроительного комбината возложил венки и цветы к мемориалу в Песчаном Логу, почтив память мирных жителей и советских военнопленных, расстрелянных фашистами.

Депутаты от ДСК поздравили с Днем Победы и жителей микрорайона Шилово, поддержав проведение благотворительного концерта, вручив Благодарственные письма волонтерам добровольческого отряда «По зову сердца», которые помогают нашим бойцам-участникам СВО.

Депутаты лично навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на округе, и передали им подарки, слова уважения, благодарности и наилучшие пожелания от воронежцев. Например, Андрей Соболев побывал в гостях у Дмитрия Дмитриевича Колодезного, почетного жителя микрорайона Подклетное. В 16 лет, в июле 1943-го, Дмитрий отправился на Дальний Восток, чтобы служить в пехоте. Семь лет он служил в Приморье, где создал семью, а затем они все вместе вернулись в Воронеж. В этом году ветерану исполняется 100 лет! С трепетом ждем этот замечательный юбилей.

Традиционно накануне Дня Победы при участии команды ДСК были приведены мероприятия по уборке, реставрации и благоустройству воинских захоронений, мемориалов и других памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

8 и 9 мая при поддержке команды ДСК были организованы акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская лента». Волонтеры раздавали символы праздника – ленты и значки – горожанам и поздравляли с Днем Великой Победы!

Напомним, что Команда ДСК – это коллектив предприятия, а так же депутатский корпус. Депутаты Воронежской областной Думы Сергей Лукин и Сергей Талдыкин. Вице-спикер городского Парламента Андрей Соболев, депутаты городской Думы Андрей Бойко и Сергей Крючков.