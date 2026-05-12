В поселке под Воронежем школьница попала под скутер, выходя из автобуса в неположенном месте

В Новоусманском районе Воронежской области автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя.

Авария произошла утром 12 мая. Около 9.05 в поселке Отрадное, по предварительным данным дорожной полиции, 43-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» высаживал пассажиров в неположенном месте - не на остановке. Выходившая из салона девочка в результате попала под электроскутер, которым управлял 19-летний парень.

Школьница получила травмы, ее доставили в больницу.

