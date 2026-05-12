НовостиПроисшествия12 мая 2026 7:30

В Воронеже два человека пострадали в столкновении «девятки» и автобуса

Авария с легковушкой и маршруткой произошла в Воронеже
Ярослав ИВАНОВ
фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы разбираются в причинах аварии вечером 11 мая на улице Мазлумова областного центра.

В 19.20, по предварительным данным дорожной полиции, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, следовавший по улице Защитников Родины со стороны улицы 232-й Стрелковой дивизии в сторону улицы Романтиков, на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Лиаз», который двигался по маршруту № 8.

В ДТП пострадали два человека: водитель «девятки» и его 17-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

В Воронежской области за 11 мая зарегистрировали 90 ДТП, в них пострадали девять человек.