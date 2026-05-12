5 БПЛА сбили в Воронежской области ночью 12 мая

Стало известно, сколько беспилотников сбили военные ночью 12 мая в Воронежской области. Об этом в 8.07 вторника сообщил глава региона Александр Гусев.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над тремя районами уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - отметил губернатор.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, сирены звучали в четырех муниципалитетах. Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Соблюдайте рекомендации спасателей. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и звоните 112, чтобы уточнить его координаты.

ОБНОВЛЕНИЕ: Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8.34 вторника.