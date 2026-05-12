В 4 районах Воронежской области ночью 12 мая звучали сирены

Ночью 12 мая в Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА, об этом губернатор Александр Гусев сообщил в 2.52. За ночь в четырех районах звучали сирены. Прямой удар вражеских дронов угрожал жителям Нововоронежа, Лискинского, Острогожского районов и Борисоглебска.

Тревожный режим сняли в шесть утра вторника. Пока опасность беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области. Соблюдайте рекомендации спасателей. Если увидели БПЛА в небе или на земле, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, чтобы сообщить его координаты.