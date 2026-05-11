Воронеж накрыла мощная майская гроза с крупным градом

Горожане сообщают о сильном ненастье: небо над столицей Черноземья затянуло тучами, гремит гром и сверкают молнии. В некоторых районах города прошел внушительный град, ставший кульминацией первой серьезной весенней бури.

Региональные синоптики продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 понедельника, 11 мая. Метеорологи предупреждают, что расслабляться рано: порывы ветра могут усиливаться до 16 м/с, а точечное выпадение града по области все еще остается вероятным.

Кстати, ранее сайт VRN KP сообщал, что с 6:00 11 мая до 6:00 12 мая в отдельных муниципалитетах будут слышны раскаты грома. По трем критериям в Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности.

