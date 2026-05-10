По трем критериям в Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности в Воронежской области установили сразу по трем критериям. Информация об этом 10 мая появилась на прогностической карте предупреждений для регионов ЦФО на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, с 6:00 до 18:00 11 мая ожидается выпадение града. С 18:00 10 мая до 18:00 11 мая прогнозируют сильный ветер – до 16 метров в секунду. А с 6:00 11 мая до 6:00 12 мая в отдельных муниципалитетах будут слышны раскаты грома.

Напомним, что до 6:00 11 мая в Воронежской области продолжает действовать предупреждение в связи с предстоящими грозами.

