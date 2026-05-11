Воронежские волонтеры спасают «свадебного» голубя со сломанным крылом

Белый голубь Снежок стал новым подопечным волонтеров, едва не погибнув после «свадебного» полета. Птицу нашли на городских улицах в состоянии крайнего истощения и с серьезной травмой правого крыла. По словам защитников природы, Снежок, скорее всего, стал жертвой популярной традиции выпускать голубей на торжествах: такие птицы часто оказываются не приспособлены к жизни на воле и быстро становятся легкой добычей или погибают от голода. Об этом сообщили добровольцы сообщества «Сердце леса» накануне.

Сейчас Снежку оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего ему будут искать новый дом. Волонтеры сообщества подчеркивают, что принимают породистых голубей на лечение и дальнейшее пристройство только при наличии свободных мест.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в центре реабилитации диких животных зафиксирован резкий наплыв зайчат-сирот. Несмотря на то что техническое оснащение центра готовилось под прием пернатых, волонтерам пришлось в экстренном порядке перепрофилировать новые боксы под «заячьи ясли».

