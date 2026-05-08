Обломки сбитого в Воронеже БПЛА упали на нежилой дом, частный сектор и автомобиль

В небе над Воронежем днем 8 мая сбили один беспилотный летательный объект. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее воронежцы на фоне сирен воздушной тревоги услышали один громкий звук.

По данным главы региона, упавшие обломки повредили крышу нежилого двухэтажного дома, упали на частный сектор и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, которые уточняют информацию о причиненных повреждениях.

В 17.18 объявили отбой опасности атаки БПЛА в регионе и непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже.