В Воронежцы услышали громкий звук 8 мая

Звук услышали в разных районах города Фото: Ярослав ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже 8 мая в 16.34 заревели сирены оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА. Практически в тот же момент жители нескольких районов услышали громкий звук.

Губернатор региона сообщил, что на всей территории области объявляется опасность беспилотников. Жителей просят соблюдать меры безопасности, оставаться в помещении и по возможности зайти в комнаты без окон.

Заметив на земле обломки БПЛА, не приближайтесь к ним и не подпускайте других прохожих. Сообщите об этом по номеру «112».