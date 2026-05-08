В Воронежской области мониторят радиационный фон из-за пожаров в Чернобыльской зоне

Лесные пожары бушуют в зоне отчуждения Чернобыльскоей АЭС. В связи с этим Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на территории Воронежской, а также соседних - Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Эксперты в постоянном режиме проводят измерения мощности дозы гамма-излучения.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время оснований для тревоги нет. Радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано. Контроль продолжается.