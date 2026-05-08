Больше суток сохранялся в Воронежской области режим атаки БПЛА

По уточненным данным, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили три вражеских БПЛА Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 мая в Воронежской области объявили об отмене угрозы атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил в 00:46 часов в своем телеграм-канале, что опасность миновала для всех муниципалитетов региона. Тревожный режим сохранялся более суток — 25 часов и 3 минуты. Его ввели еще 6 мая в 23:43.

По уточненным данным, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили три вражеских БПЛА над территорией двух районов области. Согласно предварительным отчетам экстренных служб, обошлось без пострадавших и без разрушений.

Также глава региона сообщил об отбое угрозы прямого удара для районов области, подвергавшихся ранее опасности. Напомним, системы оповещения (сирены) завыли в 20:00 в Бобровском, Лискинском и Бутурлиновском районах. А ближе к 23:00 угроза непосредственного удара нависла над Богучарским районом.