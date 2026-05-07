В трех районах Воронежской области вечером 7 мая завыли сирены из-за угрозы удара БПЛА

В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников вечером 7 мая. Системы оповещения завыли в восемь часов вечера в Бобровском, Лискинском, Бутурлиновском районах. Соблюдайте рекомендации спасателей: если вы дома - перейдите в дальние комнаты без окон. Если вы на улице - зайдите в ближайшие здания. Если вы заметили беспилотник, уходите из зоны его видимости и звоните 112, чтобы передать его координаты.

Режим опасности атаки БПЛА действует в Воронежской области уже более 20 часов: ее обяявили незадолго до полуночи 7 мая.