Опубликовали адреса точек подвоза технической воды в Коминтерновском районе Воронежа

Мэр Воронежа Сергей Петрин поручил организовать доставку технической воды силами комбинатов благоустройства, а «РВК-Воронеж» бесплатно подключит аппараты с питьевой водой в Коминтерновском районе. Там более 200 многоэтажек остались без ресурса в связи с аварийной ситуацией на сети водоснабжения по ул. Антонова-Овсеенко.
Также РВК направит необходимое количество техники и специалистов для оперативного устранения коммунальной аварии.
Адреса подвоза технической воды:
· Московский пр-т, 119 («Пятерочка»);
· Московский пр-т, 127а («Центрторг»);
· ул. Владимира Невского, 67-69;
· ул. Мордасовой, 11 («Магнит»);
· ул. Владимира Невского, 29/1;
· ул. Бульвар Победы, 30 («Дон»);
· ул. Бульвар Победы, 38 («Линия»);
· ул. 60 армии, 26 («Пятерочка»);
· ул. Владимира Невского, 32;
· ул. Антонова-Овсеенко, 29;
· ул. Владимира Невского, 13г;
· ул. Генерала Лизюкова, 80а;
· ул. Шукшина, 31;
· ул. Миронова, 43б.
Ход устранения аварии держит на контроле первый заместитель мэра Алексей Рыженин.