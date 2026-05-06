Опубликовали адреса точек подвоза технической воды в Коминтерновском районе Воронежа

Мэр Воронежа Сергей Петрин поручил организовать доставку технической воды силами комбинатов благоустройства, а «РВК-Воронеж» бесплатно подключит аппараты с питьевой водой в Коминтерновском районе. Там более 200 многоэтажек остались без ресурса в связи с аварийной ситуацией на сети водоснабжения по ул. Антонова-Овсеенко.

Также РВК направит необходимое количество техники и специалистов для оперативного устранения коммунальной аварии.

Адреса подвоза технической воды:

· Московский пр-т, 119 («Пятерочка»);

· Московский пр-т, 127а («Центрторг»);

· ул. Владимира Невского, 67-69;

· ул. Мордасовой, 11 («Магнит»);

· ул. Владимира Невского, 29/1;

· ул. Бульвар Победы, 30 («Дон»);

· ул. Бульвар Победы, 38 («Линия»);

· ул. 60 армии, 26 («Пятерочка»);

· ул. Владимира Невского, 32;

· ул. Антонова-Овсеенко, 29;

· ул. Владимира Невского, 13г;

· ул. Генерала Лизюкова, 80а;

· ул. Шукшина, 31;

· ул. Миронова, 43б.

Ход устранения аварии держит на контроле первый заместитель мэра Алексей Рыженин.