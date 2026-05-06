В части Коминтерновского района Воронежа ограничили подачу воды из-за аварии на водоводе

6 мая в Коминтерновском районе специалисты РВК-Воронеж обнаружили утечку на водоводе, проходящем по улице Антоново-Овсеенко. Для предотвращения подтопления проезжей части пришлось временно ограничить подачу холодной воды. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Там пояснили, что аварийная бригада уже работает на месте — специалистам предстоит точно определить локацию и характер повреждения. После завершения обследования и получения необходимых согласований на проведение земляных работ начнется ремонт.

В компании подчеркнули, что из-за аварии холодное водоснабжение ограничено в части Коминтерновского района.

Холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:

- б-р Победы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46Б, 47, 48, 48А, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

- пр-кт Московский 117А, 117Б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1,129/2,129/8, 131, 131А, 131Б, 131В;

- ул. 60 Армии 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;

- ул. 60-летия ВЛКСМ 23, 25, 27, 29, 29А;

- ул. Антонова-Овсеенко 19, 21, 23, 23а, 25В, 25а, 35э, 41;

- ул. Владимира Невского 13, 13Б, 13Г, 13в, 15, 15А, 17, 17Б, 17а, 19, 19А, 19В, 19Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35А, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38Б, 38В, 38Г, 38Е, 38а, 38д, 38п,,39 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46А, 46Г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55А, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71;

- ул. Маршала Жукова 9, 10, 10А, 11В, 12, 12А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

- ул. Генерала Лизюкова 66, 66А, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105;

- ул. Миронова 1,1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43А, 43б, 45, 45а, 47, 49;

- ул. Шукшина 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.

- ул. Хользунова 116, 118, 120, 122.