Воронежский областной суд признал невиновным обвиняемого в мошенничестве при благоустройстве парка бизнесмена

Воронежский областной суд отклонил апелляцию прокурора по делу бизнесмена Владимира Кодинцева, признав его невиновным в мошенничестве при благоустройстве парка «Городской сад» в Новохоперском районе. Прокуратура требовала направить резонансное дело на пересмотр.

Напомним, предпринимателя обвиняли в хищении почти 8 миллионов рублей при благоустройстве парка «Городской сад» в городе Новохоперске в 2019 году, за которое ему грозило 10 лет лишения свободы. Общая стоимость работ составила около 31 миллиона. Суд оправдал Кодинцева на основании того, что обвинение не смогло предоставить доказательств наличия в его действиях состава преступления.

Дело рассматривалось в суде с 2023 года. Через год его вернули в прокуратуру из-за допущенных при составлении обвинительного заключения ошибок. Обвинение обжаловало это решение. А в феврале 2026 года Новохоперский суд вынес Кодинцеву оправдательный приговор.