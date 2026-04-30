Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

График работы Центров обслуживания клиентов:
- 30 апреля и 8 мая – с 8:00 до 14:45;
- 1-3 мая и 9-11 мая – выходные дни;
- 4-7 мая – работа в штатном режиме.
График работы Контактного центра:
- 30 апреля и 8 мая – с 9:00 до 17:00;
- 1-3 мая и 9-11 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно без личного обращения в «ТНС энерго Воронеж»:
Передать показания счётчика:
- на главной странице сайта;
- в личном кабинете;
- в мобильном приложении «ТНС энерго»;
- СМС-сообщением на номер: +7 (909) 211-86-02 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;
- через Голосового помощника по номеру: 8 (473) 262-77-13;
- с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом;
- через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.
Оплатить счёт за электроэнергию:
- банковской картой на сайте;
- с помощью мобильного приложения;
- в Центре обслуживания клиентов;
- через онлайн-сервисы банков-партнеров.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:
- на сайте через сервис «Написать обращение»;
- в личном кабинете;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
