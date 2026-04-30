Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

График работы Центров обслуживания клиентов:

- 30 апреля и 8 мая – с 8:00 до 14:45;

- 1-3 мая и 9-11 мая – выходные дни;

- 4-7 мая – работа в штатном режиме.

График работы Контактного центра:

- 30 апреля и 8 мая – с 9:00 до 17:00;

- 1-3 мая и 9-11 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно без личного обращения в «ТНС энерго Воронеж»:

Передать показания счётчика:

- на главной странице сайта;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- СМС-сообщением на номер: +7 (909) 211-86-02 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;

- через Голосового помощника по номеру: 8 (473) 262-77-13;

- с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом;

- через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.

Оплатить счёт за электроэнергию:

- банковской картой на сайте;

- с помощью мобильного приложения;

- в Центре обслуживания клиентов;

- через онлайн-сервисы банков-партнеров.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:

- на сайте через сервис «Написать обращение»;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

Будьте в курсе событий – подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Воронеж» в ВК и МАКС.

