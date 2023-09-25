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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:55

Временно запретили вход в Хопёрский заповедник Воронежской области

Ограничения ввели из-за высокого класса пожарной опасности
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы заповедника

Фото со страницы заповедника

Фото: Предоставлено "КП"

С сегодняшнего дня, 25 сентября, в Хопёрском заповеднике ввели частичные ограничения. В связи с этим запрещено посещение экскурсионных маршрутов и прохода по территории. Об этом предупредила администрация заповедника.

Мера вводится временно. Связано это с тем, что на территории установился высокий класс пожарной опасности.

При этом будет работать Музей природы заповедника в штатном режиме. Информацию о снятии ограничений или их продлении дополнительно опубликуют на официальном сайте Хопёрского заповедника и продублируют на официальных страницах в соцсетях.