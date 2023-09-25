Временно запретили вход в Хопёрский заповедник Воронежской области

Фото со страницы заповедника Фото: Предоставлено "КП"

С сегодняшнего дня, 25 сентября, в Хопёрском заповеднике ввели частичные ограничения. В связи с этим запрещено посещение экскурсионных маршрутов и прохода по территории. Об этом предупредила администрация заповедника.

Мера вводится временно. Связано это с тем, что на территории установился высокий класс пожарной опасности.

При этом будет работать Музей природы заповедника в штатном режиме. Информацию о снятии ограничений или их продлении дополнительно опубликуют на официальном сайте Хопёрского заповедника и продублируют на официальных страницах в соцсетях.