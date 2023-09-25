Чрезвычайный класс пожарной опасности установился уже в 23 районах Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Воронежской области из-за нехватки дождей V класс пожарной опасности установился уже на территории 23 районов. Данные об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Из-за этого в области до 27 сентября продлен оранжевый уровень погодной опасности.

Лесные и ландшафтные пожары при неосторожном обращении с огнем могут разгореться в Бобровском, Эртильском, Аннинском, Таловском, Бутурлиновском, Россошанском, Богучарском, Подгоренском, Воробьевском, Петропавловском, Верхнемамонском, Панинском, Павловском, Острогожском, Ольховатском, Новохоперском, Каменском, Новоусманском, Каширском, Лискинском, Кантемировском, Калачеевском районах, а также в Нововоронеже.

Еще в 11 муниципалитетах продолжает действует IV класс пожарной опасности. Ранее синоптики дали прогноз на начало рабочей недели в Воронежской области. Осадков не обещают.