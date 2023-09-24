Тепло в начале последней недели сентября в Воронежской области обещают синоптики

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале предстоящей рабочей недели погода в Воронежской области еще порадует теплом. А вот ночами будет существенно прохладно. Это следует из прогноза Гидрометцентра региона.

Так, ночью и утром 25 сентября обещают +7-9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +22-27 градусов по области и +22-24 в Воронеже. Ожидается переменная облачность, но преимущественно без осадков.

Днем во вторник 26 сентября и в среду 27 сентября температура воздуха немного понизится. По области и в Воронеже она будет достигать +23-24 градусов. Но дождей синоптики не обещают. Также будет переменная облачность.

А в 9 южных районах Воронежской области и вовсе установилась самая высокая угроза возникновения пожара. Из-за жары и длительного отсутствия дождей там резко повысился риск лесных и других видов ландшафтных пожаров. Полыхнуть может в Боригоглебске, Новохоперском, Павловском, Бутурлиновском, Подгоренском, Ольховатском, Каширском, Бобровском, Россошанском и Богучарском районах области.