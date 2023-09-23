На большей части Воронежской области самая высокая угроза возникновения пожара

Фото из архива Фото: Иван МАКЕЕВ

На большей части территории Воронежской области установилась чрезвычайная степень пожарной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Из-за жаркой погоды и длительного отсутствия дождей резко повысился риск возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров, перехода огня на дома, хозяйственные постройки и другие объекты.

Наибольшая вероятность возникновения природных пожаров отмечается в Боригоглебске, Новохоперском, Павловском, Бутурлиновском, Подгоренском, Ольховатском, Каширском, Бобровском, Россошанском и Богучарском районах области.

Спасатели просят жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить открытого огня, особенно в лесу и рядом с ним.