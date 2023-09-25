Пятидневные смены организуют в детских лагерях во время каникул в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время осенних каникул пятидневные смены организуют в воронежских детских лагерях «Кировец» и «Голубой экран». Об этом 25 сентября речь шла на еженедельной планерке в мэрии.

Отдых будет доступен для более чем 300 детей. Кроме того, в ДОЛ «Голубой экран» возобновят программу лагеря выходного дня. Ближайший заезд состоится 7 и 8 октября.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в ДОЛ отдохнули 62 173 ребенка из Воронежа или 53,5% от всего количества школьников. Это на 6 857 детей больше, чем в 2022 году.